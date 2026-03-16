Атака беспилотников на Москву: что известно к этому часу

Третий день продолжается атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву. Как работают московские аэропорты и сколько дронов уже сбито — в материале «Рамблера».

Атака началась около полудня 14 марта. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за выходные дни на подлете к столице были сбиты 157 беспилотников, пишет пресс-служба администрации города.

В течение сегодняшней ночь, с 2:28 мск, было уничтожено 38 БПЛА, сообщил столичный градоначальник в своем канале на платформе Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в его сообщении, опубликованном в 8:45 мск.

По словам местных жителей, которые привел Telegram-канал Mash, беспилотники заметили в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Истринском районах, Можайске и в деревне Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

Издание отметило, что с 22:54 мск 15 марта средства противовоздушной обороны России перехватили 48 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Работа аэропортов

В Росавиации уточнили, что аэропорты столичного кластера — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — работают в ограниченном режиме.

«Принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании», — сообщили в ведомстве.

Аналогичные меры безопасности уже вводились в столичных аэропортах вечером 15 марта, однако позже они были отменены, отмечает Москва24.

Откуда могут быть запущены дроны?

Есть основания полагать, что не все беспилотники, атакующие российские города, в том числе и Москву, могли быть запущены с территории Украины. Об этом заявил «Московскому комсомольцу» эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«Среди других вариантов вполне могут быть как территории сопредельных государств, так и непосредственно территория нашей страны. Последний вариант, несмотря на все сложности, выглядит вполне осуществимым. У нас немало глухих углов, даже на относительно небольшом удалении от Москвы», — уточнил он.

Он также обратил внимание на то, что дальность используемых Вооруженными силами Украины беспилотников весьма существенная. Поэтому они вполне могли быть запущены не только из приграничных районов Украины, но и из Киевской области.

«При этом могут выбирать совсем не очевидные маршруты, не по прямой, а с учетом расположения наших средств ПВО, а также особенностей рельефа местности, для успешного прохождения этих рубежей обороны», — пояснил эксперт.

В свою очередь военкор Александр Коц высказал в своем канале на платформе Max предположение, что в Киеве масштабным налетом на Москву пытаются решить сразу несколько задач.

В первую очередь, по его словам, ВСУ пытаются выявить слабые зоны российской противовоздушной обороны, а также отслеживают, сколько времени проходит от обнаружения до перехвата.

«Во‑вторых, удары по Москве — это и психологический фактор. Как и в любом другом теракте. Вызвать ощущение незащищенности, страха, неспособности властей обеспечить безопасность. Пока лишь показали 100-процентный результат работы московской ПВО. В‑третьих, для Зеленского это важный элемент внутренней и внешней политики. Внутри Украины налеты на Москву подаются как асимметричный ответ на многомесячные удары по украинским городам (…), одновременно это аргумент и для партнеров: дроновые программы конвертируются в результат», — заметил он.

Александр Коц уверен, что Владимир Зеленский «стремится закрепить образ Украины как дроновой державы».

Появились новые данные о типе атаковавших Москву беспилотников

Ранее в «Газпроме» сообщили, что беспилотники ВСУ попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», было уничтожено 10 украинских ударных БПЛА.