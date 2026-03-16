Американские самолеты KC-135 прибыли на румынскую военную базу

Три американских самолёта-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию вечером в воскресенье. Об этом сообщил румынский телеканал Digi24.

Это первая часть американских военных сил, размещение которых на территории страны ранее одобрил парламент Румынии.

11 марта обе палаты парламента поддержали предложение Высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении дополнительных подразделений армии США и авиации.

По данным телеканала, самолёты прибыли после того, как Бухарест согласился на запрос США о переброске военных для участия в операции на Ближнем Востоке.

Помимо самолётов-заправщиков, в Румынию должны прибыть радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен военнослужащих.

Самолёты KC-135 используются для дозаправки авиации в воздухе. Они могут обеспечивать топливом различные типы истребителей, включая F-15, F-22 и F-35.

Высший совет национальной обороны рекомендовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Власти страны объясняют решение изменением ситуации в сфере безопасности и необходимостью усиления сил НАТО в Черноморском регионе.

Рассмотрение вопроса сопровождалось протестами оппозиции. Депутаты и сенаторы партии «Альянс за объединение румын» пытались сорвать заседание, используя вувузелы и свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации страны. В парламенте эта партия имеет 43 мандата.