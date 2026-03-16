Собянин рассказал об уничтожении еще нескольких БПЛА над Москвой

Собянин: уничтожены ещё восемь летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё восьми беспилотников, летевших в сторону столицы.
Об этом он написал в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении дронов. Всего 16 марта сбито уже 38 летевших на Москву беспилотников.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.