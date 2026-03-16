После ударов по аэропорту в Тегеране загорелся самолет

Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад после атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Al Hadath.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что после серии ударов огнем оказался охвачен один из самолетов, находившихся в аэропорту. Информация о типе лайнера не уточняется.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта прогремели не менее семи взрывов, после чего на его территории возник сильный пожар, передает телеканал.

8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые нанесли удар по территории Ирана. Днем ранее президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.

11 марта в Багдаде беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки, расположенному рядом с военной базой и аэропортом. В этот же день иранский Корпус стражей исламской революции заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов.