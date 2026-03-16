Силы ПВО отразили атаку БПЛА в районе посольства США в Багдаде

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в районе американского посольства в иракском Багдаде, передаёт телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

«ПВО отразили атаку беспилотника в районе американского посольства в центре Багдада», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе аэропорта Дубая в ОАЭ возник пожар из-за инцидента с беспилотником.

Позднее местные власти сообщили о повреждении топливного резервуара.

Аэропорт Дубая приостановил обслуживание рейсов