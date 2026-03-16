На Украине предупредили Польшу об опасности со стороны Ирана

Украинский журналист Виталий Портников в эфире YouTube-канала Espreso TV предупредил Польшу об опасности со стороны Ирана.

По его словам, угроза Тегерана о том, что вся территория Украины станет законной военной целью, не изменит ситуации в конфликте, даже если будет реализована. Киев обвиняет Иран в том, что он передавал России свои дроны «Шахед» и ракеты, поэтому Портников считает, что от запуска новых боеприпасов в сторону Украины принципиально иной расстановки сил не возникнет.

«Это вопрос не про нас, а про возможность расширения конфликта на Центральную Европу. Ну, теперь еще какая-нибудь ракета с их стороны прилетит. Или две. Это абсолютно ничего не изменит. А вот по Польше...», — сказал журналист, предположив, что на территории европейской страны могут быть атакованы американские объекты.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.