Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», — написал он в Telegram-канале.

Повреждений гражданских объектов в городе не зафиксировано.

В Севастополе в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников, летевших в сторону столицы.