Над Россией за неделю сбили почти три тысячи беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили почти три тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, за период с 9 по 15 марта над территорией России было уничтожено не менее 2970 украинских дронов. Больше всего было сбито в понедельник и в воскресенье, 754 и 605 единиц соответственно.

Основная часть беспилотников была перехвачена над европейской частью страны. Неделей ранее силы ПВО перехватили 1999 аппаратов.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.