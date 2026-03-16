Москву за сутки попытались атаковать 119 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, на подлете к Москве более чем за сутки было ликвидировано 119 дронов.

На фоне попыток атак московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Незадолго до этого сообщалось, что средства вечером 15 марта перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Еще три беспилотника уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.