Зеленский рассказал о планах массового производства систем ПВО на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране необходимо наладить массовое производство систем противовоздушной обороны (ПВО). Слова украинского лидера приводит kp.ru.
«Мы будем предпринимать шаги в отношении ПВО, ракетостроения — вы их увидите. Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути», — сказал украинский лидер. Он объяснил такую необходимость тем, что у Киева нет времени ждать «по системе в год».
Зеленский раскритиковал США за снятие санкций с российской нефти
Зеленский подчеркнул, что собственное производство — это единственный способ защитить небо.
Ранее президент Украины раскритиковал США за снятие санкций с российской нефти.