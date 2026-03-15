КСИР сообщил об ударе по четырем военным базам США

Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ракетных ударов одновременно по четырем американским военным базам в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе КСИР.

"ВМС корпуса одновременно нанесли удары по четырем базам США", - говорится в публикации (цитата по ТАСС).

Под удар попали базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

В ходе атак применялись беспилотники, а также "различные типы баллистических ракет и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану. Сообщалось о гибели мирного населения.

В ответ Иран наносит удары по Израилю и базам США в странах Ближнего Востока.