КСИР сообщил об ударе по четырем военным базам США

КСИР сообщил об одновременном ударе по четырем военным базам США в регионе
Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ракетных ударов одновременно по четырем американским военным базам в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе КСИР.
"ВМС корпуса одновременно нанесли удары по четырем базам США", - говорится в публикации (цитата по ТАСС).
Под удар попали базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
В ходе атак применялись беспилотники, а также "различные типы баллистических ракет и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками".
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану. Сообщалось о гибели мирного населения.
В ответ Иран наносит удары по Израилю и базам США в странах Ближнего Востока.