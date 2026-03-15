Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратак ВСУ

Подразделения российских сил заняли поля между населенными пунктами Бересток и Иванополье на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По словам главы республики, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции успеха не имеют, российские войска удерживают инициативу. Контратаки — безуспешны, сообщил он.

Ранее Пушилин сообщил о продвижении российских войск на краснолиманском направлении.