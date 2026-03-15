Раскрыты детали атаки на базу США в Багдаде

Военная база США «Виктория» вблизи международного аэропорта Багдада подверглась атаке ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

© Соцсети

«Логистический центр на американской военной базе "Виктория" вблизи аэропорта Багдада подвергся атаке трех беспилотников и нескольких ракет, которые были сбиты силами противовоздушной обороны», — заявил собеседник агентства.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Ранее проиранская группировка «Катаиб Хезболла» атаковала военную базу США «Виктория» в Ираке. На объекте после прилета разгорелся мощный пожар.