Шансы США защитить танкеры в Ормузском проливе оказались невысоки

Защита танкеров, проходящих через Ормузский пролив, может оказаться чересчур сложной задачей для американских военных. Об этом со ссылкой на военных аналитиков сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

В числе рисков специалисты назвали иранские дроны и противокорабельные ракеты, из-за которых пролив может превратиться в область постоянной угрозы для кораблей. Кроме того, защита одного танкера потребует до двух военных судов. Конвоирование пяти-десяти гражданских кораблей означает задействование до десяти боевых. Вдобавок американским военным придется патрулировать побережье беспилотниками MQ-9 Reaper и постоянно бить по иранским позициям на берегу.

Однако даже если Вашингтон пойдет на все это, поток судов упадет до десяти процентов от обычного уровня. Рассасывание очереди из более чем шести сотен танкеров затянется на долгие месяцы.

Впрочем, США могут прибегнуть к радикальному сценарию и развязать масштабную операцию против Корпуса стражей исламской революции и попытаться уничтожить все пусковые установки на побережье пролива. Такая операция закончится нескоро и потребует тысячи солдат и моряков, а также очень крупных ресурсов.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, его страна никогда не просила США ни о прекращении огня, ни даже о переговорах.