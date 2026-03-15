В Белом доме прокомментировали отправку тысяч морпехов к Ирану

США сфокусированы на уничтожении военного потенциала Ирана и безопасности проливов в регионе. Поэтому на Ближний Восток дополнительно отправлены 5 тысяч морпехов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Райт по просьбе американских телевизионщиков прокомментировал, зачем Пентагон отправил морских пехотинцев на Ближний Восток.

«В настоящий момент наше внимание сосредоточено на уничтожении их военного потенциала, включая те средства, которые используются непосредственно для создания угрозы проливам», — ответил министр.

По его словам, в будущем все военные ресурсы США и других стран будут задействованы для обеспечения свободной навигации в проливах на Ближнем Востоке.

При этом министр не смог ответить, какие страны присоединятся к патрулированию США.

В пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон посылает на Ближний Восток 5 тысяч морских пехотинцев и дополнительные боевые корабли.