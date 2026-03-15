FT: США задерживают поставки оружия Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Поставки американского оружия, в том числе для Украины, задерживаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

«Странам ЕС сообщили о задержке поставок американского оружия, особенно средств ПВО, поскольку Вашингтон отдаёт приоритет ближневосточным заказчикам, что будет иметь серьёзные последствия для Киева», — говорится в статье.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского в конфликте на Украине осталось ещё меньше козырей, чем раньше.

Позднее он подчеркнул, что именно Зеленский усложняет сделку по украинскому урегулированию.