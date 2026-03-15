Попытки Пентагона обновить ПО для F-35 зашли в тупик

Попытки специалистов Пентагона обновить программное обеспечение (ПО) для истребителей F-35 оборонной компании Lockheed Martin «зашли в тупик», пишет обозреватель Тони Капаччо в статье для Bloomberg.

Журналист пояснил, что истребители морской пехоты США, развернутые у берегов Ирана, в настоящий момент используют версию ПО TR-2. Он добавил, что согласно внутренним документам испытательного отдела министерства войны США, в 2025 году система не получила необходимых новшеств.

Обозреватель уточнил, что ПО последней версии, носящее имя TR-3, было призвано увеличить вычислительную мощность системы в 37 раз и объем памяти в 20 раз. Вместе с тем, в течение большей части прошлого года TR-3 было в основном непригодно для использования.

В прошлом году были завершены только три из девяти запланированных тестов на киберуязвимость ПО. Это было обусловлено такими факторами, как значительное сокращение персонала и альтернативные приоритеты финансирования программ Пентагона, пояснил автор статьи.

Таким образом, подчеркнул Капаччо, программа улучшения ПО F-35 не оправдывает ожиданий Пентагона, не укладывается в оговоренные сроки и не может предоставить надежную и полноценно функционирующую систему для тестирования перед установкой в истребители.