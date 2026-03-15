Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

Новый дискурс о ядерном оружии как о мере обеспечения безопасности вызывает опасения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Проблема, на мой взгляд, заключается в новом дискурсе о ядерном оружии как о чем-то, что может обеспечить странам, не обладающим им, большую безопасность, чем у них есть сейчас. И в этом плане я согласен с теми, в том числе в Москве, что этот дискурс вызывает опасения», — отметил он.

Это касается и перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добавил Гросси. По словам главы МАГАТЭ, несмотря на претензии к его имплементации, ДНЯО представляет собой «большую историю успеха» и его необходимо защищать любой ценой.

Ранее Гросси заявил о глубоком кризисе Организации объединенных наций (ООН). Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что международная организация сейчас столкнулась в том числе с кризисом доверия.