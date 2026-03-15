Сербия возобновила экспорт боеприпасов, спустя восемь месяцев после введения запрета. Ограничение было наложено в июне 2025 года, когда Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в тайных поставках вооружений украинской стороне, ссылаясь на "стремление к обогащению и двуличную политику".

Тогда президент Александр Вучич заявил о готовности остановить любые сделки, если существует риск попадания оружия в зону активных боевых действий.

Однако, согласно информации от сербских и региональных СМИ, запрет был отменен еще 13 февраля. Официального подтверждения со стороны властей не поступало, но наличие косвенных свидетельств указывает на возобновление поставок. Сербское издание Radar сообщило, что во второй половине 2025 года Сербия осуществила поставки боеприпасов в Израиль на сумму 65 миллионов долларов. С начала 2026 года в адрес Тель-Авива было выполнено 14 специальных грузовых рейсов, что составляет почти половину от объема поставок за предыдущий год.

Военный обозреватель Александр Радич отметил наличие "неопровержимых доказательств" осуществления экспорта даже в период действия формального запрета. В качестве примера он привел демонстрацию Кипром сербских ракетных установок "Тамнава".

Сам Вучич, после своего визита в Индию, выразил уверенность в том, что продажа боеприпасов Нью-Дели "не вызовет негативной реакции". Это косвенно подтверждает факт возобновления экспорта. Сотрудники оборонных предприятий также сообщили журналистам о "снятии моратория" и поступлении с февраля распоряжения о возобновлении поставок.

Напомним, летом 2025 года российская разведка подтвердила сведения о том, что Сербия поставляла вооружения Украине под видом комплектующих, используя в качестве посредников страны НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о возможной передаче Белградом вооружений ВСУ представляет собой крайне деликатную проблему как для России, так и для Сербии.