Источник сообщил о повреждении дома консула США в Израиле

Осколки иранской ракеты попали в дом в Израиле, где проживал американский консул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

«Осколки иранской ракеты попали в дом, где проживает американский консул в Израиле», — говорится в сообщении.

В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запусках ракет с территории Ирана.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах ракетами по центрам управления и принятия решений Израиля, по инфраструктуре его военно-промышленного комплекса и местам дислокации израильских военных. Впервые с начала конфликта иранские военные применили против Израиля двухступенчатую твердотопливную ракету «Саджиль».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, назвав ее целью ослабление военного потенциала Ирана и недопущения развития его ракетной и ядерной программ. В ответ Иран стал наносить удары по военным базам США и Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков.