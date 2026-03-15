Белгород и Белгородский округ в воскресенье ночью подверглись ракетному обстрелу со стороны киевского режима. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал, откуда запускались вражеские ракеты, сообщает «АиФ».

Иванников объяснил, что ракеты, летевшие на Белгород, запускались с установок, спрятанных в жилых кварталах Харькова. Такое размещение посоветовали ВСУ западные специалисты.

«Невзирая на угрозу для мирных жителей, ВСУ стали активно использовать жилой сектор, чтобы установить там РСЗО и атаковать Белгород и Белгородскую область», — сказал Иванников.

Сегодня ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, отметил губернатор Вячеслав Гладков.