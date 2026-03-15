Стало известно, откуда идет атака беспилотников ВСУ на Москву
Владислав Шурыгин, военный эксперт, в интервью Интернет-порталу "МК" прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на столичный регион.
Владислав Шурыгин отметил:
"Скорее всего, беспилотники могли запустить с Харьковской или Запорожской областей, с тех, которые ближе к нам. Главная задача - пробить московское ПВО и показать в повестке, что Украина способна сопротивляться, Украина способна наносить удары по московскому самолюбию. Для этого они и проводят эту операцию".
На вопрос: "А связано ли это с погодными условиями?", Владислав Шурыгин сказал:
"Беспилотники, конечно, в бурю не летают, но остальная погода им подойдет. Просто накопили достаточное количество, и 2-3 дня будут штурмовать московский регион. Они уже 2 суток штурмуют. И за предыдущие сутки больше 100 запустили БПЛА. Сегодня больше 30. В общей сложности за 3 дня сбыто уже больше 400. Задача показать, что Украина по-прежнему способна сопротивляться, несмотря ни на что, она сохраняет и ВПК и боевые возможности. Это главная и единственная задача".