Симоньян заявила о замене солдат на роботов в зоне боевых действий

Личный состав в зоне боевых действий скоро могут заменить боевые и вспомогательные роботы. Так считает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сообщают «Вести».

Симоньян вспомнила, как в начале СВО общалась с одним из генералов по поводу использования беспилотников. Генерал заявил, что «дроны — это игрушки для мальчишек», но время показало, что он ошибался.

Похожая ситуация теперь с военными роботами, которых многие не воспринимают всерьез, отметила редактор RT.

«Абсолютно очевидно мне, человеку совершенно далекому от технологий, что в ближайшие годы ту самую силу, людскую, человеческую силу.. это все можно будет заменить роботами. И эти роботы будут стоить копейки, просто копейки», — сказала Симоньян.

Ранее эксперты National Interest пришли к выводу, что применение в ходе СВО наземных роботехнических комплексов может изменить войны будущего.