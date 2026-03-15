Дроны ВСУ ударили по селу в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о нападении Вооруженных сил Украины на Погарский район. По его словам, целью атаки стало сельскохозяйственное предприятие, в результате чего один человек пострадал.
Удар по селу Чаусы Погарского района был осуществлен с использованием беспилотных летательных аппаратов типа "камикадзе". Пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана вся требуемая помощь, как отмечено в заявлении руководителя региона.
"На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - гласит сообщение.
Кроме того, в ходе атаки ВСУ был поврежден сельскохозяйственный трактор.