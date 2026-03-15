Соединенные Штаты вынуждены задерживать запланированные поставки вооружений, в том числе предназначенных для Киева, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза.

По информации издания, европейским партнерам было направлено уведомление о том, что отгрузка американского оружия, особенно систем противовоздушной обороны, будет приостановлена.

Вашингтон в сложившейся ситуации отдает приоритет выполнению контрактов и срочных заказов для стран Ближневосточного региона. Как отмечает FT, такое решение неизбежно будет иметь серьезные последствия для Украины, которая остро нуждается в пополнении запасов ПВО для защиты своей инфраструктуры.

Задержки в поставках происходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль ведет активные боевые действия.

США, будучи ключевым союзником Израиля, вынуждены перенаправлять часть военной помощи, чтобы обеспечить потребности своего партнера в регионе. Это создает дефицит вооружений на других направлениях, включая украинское.

Тем временем в Москве неоднократно предупреждали о последствиях накачивания киевского режима оружием. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для российских вооруженных сил. В дипломатическом ведомстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», продолжая поставки киевскому режиму. В Кремле также акцентировали внимание на том, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует успеху возможных российско-украинских переговоров и в конечном итоге будет иметь лишь отрицательный эффект.

Официального подтверждения от Пентагона или Госдепартамента США по поводу задержек поставок пока не поступало.

