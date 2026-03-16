В Иране заявили о гибели сотен детей результате бомбардировок со стороны США и Израиля

Американо-израильские бомбардировки в Иране унесли жизни большого числа мирных жителей, в том числе 200 детей.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в соцсети X.

«Погибли сотни мирных жителей Ирана, в том числе более 200 детей», — написал он.

По его словам, страны Ближнего Востока, на территории которых находятся американские войска и которые допускают атаки по Ирану, «также поощряют эти зверства».

Арагчи призвал эти государства незамедлительно прояснить свои позиции по данному вопросу.