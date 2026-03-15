Командира бригады, полковника ВСУ сбил молодой летчик

Победа над одним из наиболее титулованных летчиков ВВС Украины, командиром 38-й бригады тактической авиации, героем Украины полковником Александром Довгачом принадлежит молодому капитану ВКС России.

"Обычный русский молодой летчик, без каких-то невероятных наград, капитан сразил ракетой в воздушном бою аж целого "героя", - рассказал в эфире "Радио России" военный блогер Кирилл Федоров.

Напомним, Су-27, на котором Довгач летел бомбить русскую пехоту, был сбит 9 марта дальнобойной ракетой Р-37М, выпущенной истребителем Су-35. После инцидента у ВСУ осталось всего пять тяжелых истребителей Су-27, включая учебно-боевые "спарки", и столько же штурмовиков Су-25.

Помимо золотой звезды героя Украины, уничтоженный полковник Довгач имел полный комплект орденов Богдана Хмельницкого.

По данным Федорова, русского летчика планируется наградить орденом Мужества. Обычно за одну воздушную победу его не вручают, но в данном случае учитывался и статус уничтоженного противника. Пока же офицер получил неофициальную награду.