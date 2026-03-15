Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в MAX.

Таким образом, системы ПВО устранили более чем за сутки уже 97 беспилотников на подлете к Москве.

15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае на территории нефтебазы произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные и специальные службы.