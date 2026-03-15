Ким Чен Ын наблюдал за учениями сверхкрупных РСЗО

КНДР сообщила о проведении ударных учений с использованием новых 600-миллиметровых сверхточных реактивных систем залпового огня. За стрельбами лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, а вместе с ним на мероприятии присутствовала его дочь Ким Чжу Э.

© Российская Газета

По данным северокорейского информагентства ЦТАК, учения прошли 14 марта с участием подразделений дальнобойной артиллерии западного района Корейской народной армии. В тренировке были задействованы 12 пусковых установок 600-мм реактивных систем и два артиллерийских подразделения.

Ким Чен Ын заявил, что цель учений заключается в том, чтобы армия "выполняла свои задачи", однако подчеркнул, что оружие должно вызвать тревогу у "враждебных сил, находящихся в радиусе 420 километров".

Он также отметил, что такие системы позволяют противнику лучше понять разрушительную мощь тактического ядерного оружия.

Зарубежные эксперты считают, что упоминание дальности в 420 километров фактически указывает на предназначение системы для ударов по территории Южной Кореи. Как отметил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения (Сеул) Хон Мин, под угрозой оказываются ключевые авиабазы США и Республики Корея, включая Пхёнтхэк, Осан и Кунсан. По его оценке, "примерно 60-80 таких ракет могут парализовать основные авиационные силы на территории Южной Кореи".

Северокорейские СМИ сообщили, что снаряды поразили островную цель в Восточном (Японском) море на расстоянии около 364,4 километра, заявив о стопроцентной точности попаданий.

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики оружия, назвав его "очень страшным и привлекательным" и заявив, что в мире "нет тактического оружия, превосходящего эту систему".

Он также подчеркнул, что ядерные силы служат средством сдерживания, однако в случае невозможности предотвратить вторжение они могут быть использованы как "мощное разрушительное средство нападения".

По мнению южнокорейских специалистов, в учениях могла использоваться новая 600-мм система, презентация которой прошла в КНДР 18 февраля. Секретарь Корейского форума оборонной безопасности (Сеул) Син Чжон У отметил, что впервые было упомянуто формирование батарей из шести установок в составе одного артиллерийского подразделения, что может свидетельствовать о постановке этих систем на боевое дежурство.

Между тем Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что днем ранее зафиксировал запуск более десяти ракет из района Сунан в сторону Восточного моря.

Южнокорейские наблюдатели также обращают внимание, что запуск произошел вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с Пхеньяном. Кроме того, он совпал по времени с проведением совместных американо-южнокорейских учений "Щит свободы" (Freedom Shield), которые начались 9 марта.