Российские хакеры добыли секретный документ с данными офицеров ВСУ

Российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретный базу телефонных номеров офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что в документе, который считался среди украинских военнослужащих строго секретным, были около 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи в ВСУ.

В частности, рассказало издание, хакеры получили доступ к номерам начальника Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения Александра Вьюнника, командующего Силами поддержки ВСУ, генерала-майора Дмитрия Гереги, начальника Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ Николая Шевцова и других военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали украинский сервис государственных услуг «Дия». Уточнялось, что, в частности, через него украинские военные авторизуют терминалы связи Starlink.