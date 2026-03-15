Почти половина ударов США и Израиля пришлась на Тегеран

По объектам в Тегеране США и Израиль нанесли 40% от всех воздушных ударов по Ирану. Об этом заявил представитель пожарно-спасательной службы Тегерана, передает агентство Mehr.

Представитель ведомства отметил, что спасатели работают в усиленном режиме с первого дня войны, начатой Израилем и США. Около 5 тысяч спасателей и пожарных ежедневно ликвидируют последствия ударов.

«40% всех ударов пришлись на столицу», — заявил представитель пожарно-спасательной службы.

Накануне официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджеран заявила, что под ударами оказались 43 тысячи гражданских объектов.