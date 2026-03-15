В Сети расходится видео первого применения оптоволоконного FPV-дрона по военной базе США "Виктория" в Ираке.

Атаковала объект проиранская группировка "Катаиб Хезболла". Высокое качество изображения и отсутствие помех свидетельствует о том, что используется именно БПЛА на оптоволокне.

На кадрах видно, как свободно беспилотник совершает облет базы в поисках достойной цели. На виду стоит только гражданская техника, а военную, судя по всему, спрятали в ангары. В итоге по одному из них и решает ударить оператор.

Появление такого типа дронов в зоне конфликта на Ближнем Востоке - плохая новость для Пентагона. Это крайне сложная цель для обычных систем ПВО и совершенно неуязвимая - для средств РЭБ.

Ранее база "Виктория" уже подвергалась атакам иранских беспилотников "Шахед". Здесь был уничтожен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.