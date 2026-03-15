В Тегеране раскрыли, кто наносит удары дронами по арабским странам

США активно используют БПЛА LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является аналогом иранского дрона Shahed, для нанесения ударов по территории арабских государств, рассказал журналистам издания Al Araby Al Jadeed министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Ранее представители монархий Персидского залива обвинили Иран в ударах по ключевым объектам гражданской инфраструктуры. В Тегеране категорически отвергли обвинения.

«Американцы создали беспилотник LUCAS, похожий на наш Shahed. Он полностью идентичен ему, и с его помощью наносятся удары по целям в арабских странах», — пояснил Арагчи.

По его словам, не исключается, что за подобными провокациями стоит также Израиль.

Министр заметил, что его страна готова сесть за стол переговоров со странами региона и сформировать совместную следственную комиссию для определения характера атакованных целей и того, были ли они целями США.

Глава ведомства подчеркнул, что иранские удары направлены на американские базы и интересы в регионе в ответ на атаки, совершаемые против Ирана с этих баз.

Ранее представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» обвинил Соединенные Штаты и Израиль в использовании копии иранского беспилотника «Shahed-136» для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в странах региона.

Военный указал на серию «подозрительных нападений» в последние дни на объекты в дружественных соседних странах, включая Турцию, Кувейт и Ирак, которые западные СМИ и враждебные стороны ложно приписали иранским вооруженным силам.

Представитель отметил, что «после военных неудач на поле боя и неспособности создать политическую коалицию против Ирана враг прибегнул к обману».