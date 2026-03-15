Пушилин оценил ущерб ДНР

Нанесенный Донбассу действиями армии Украины ущерб исчисляется триллионами рублей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эта сумма постоянно меняется из-за продолжающихся атак ВСУ на регион. При этом ущерб не включает последствия многолетнего бездействия украинских властей в Донбассе.

«Считать только по объектам, которые повреждены или уничтожены за счет боевых действий? Или же считать еще и показатели бездействия украинского режима, коррупционных составляющих украинского режима, когда системе ЖКХ, культурным объектам, объектам спорта десятилетиями не уделялось внимание?" — уточнил Пушилин.

Оценить ущерб в полной мере получится только после завершения боевых действий, добавил глава ДНР.