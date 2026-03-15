Министерство обороны России представило свежие данные о ходе специальной военной операции. Согласно сводке ведомства, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны достигли значительных успехов в борьбе с воздушными целями противника. Системы ПВО сбили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» и 605 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Высокую эффективность также продемонстрировали ударные группы. Вооруженными силами РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. По данным оборонного ведомства, эти объекты использовались киевским режимом в интересах вооруженных формирований для обеспечения боевых действий и переброски резервов.

На линии боевого соприкосновения противник продолжает нести серьезные потери в живой силе. Только за минувшие сутки потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили порядка 1315 военнослужащих. Наиболее интенсивные бои фиксируются на Донецком и Запорожском участках фронта.

Работа по уничтожению военной инфраструктуры и техники ВСУ продолжается в плановом режиме. Российские подразделения, действующие в составе всех группировок войск, удерживают инициативу, нанося противнику максимальный урон и не позволяя ему проводить перегруппировку.