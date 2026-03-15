Американские военные впервые применили баллистические ракеты ATACMS по иранской подводной лодке, находившейся в порту, сообщили СМИ.

Как пишет The War Zone, в ходе операции Epic Fury силы США нанесли удары по военно-морским объектам Ирана, используя ракетные комплексы HIMARS с ракетами ATACMS, а также новые Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были использованы в бою и отличились увеличенной дальностью.

Как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, артиллерийские подразделения армии и морской пехоты «с топят корабли и уничтожают склады». Он отметил, что «наши армейские и морские артиллеристы поражают объекты, которые Иран использует для проецирования силы за пределы своих границ». В течение первых тринадцати дней операции они выполнили исторические задачи, впервые применив PrSM против целей на территории Ирана, а также использовали ATACMS для поражения нескольких кораблей, включая подлодку.

Генерал Кейн не уточнил тип уничтоженной субмарины, однако спутниковые снимки Planet Labs от 4 марта зафиксировали затопление одной из российских дизель-электрических подлодок класса «Кило» на базе Бандар-Аббас. Ранее, 2 марта, эта подлодка не имела повреждений, отмечает издание. Кроме того, в порту и на рейде были поражены и другие иранские суда, в том числе малые дизель-электрические подлодки класса Ghadir, одну из которых уничтожила ракета AGM-114 Hellfire.

США намеренно сосредотачивают усилия на уничтожении подводных сил Ирана, чтобы ослабить возможности Тегерана по минированию и атаке кораблей в Персидском заливе. В результате морское движение через Ормузский пролив практически остановлено из-за угрозы мин и других опасностей. Аналитики отмечают, что новая ракета PrSM, которая только в последние два года поступила на вооружение, предоставляет армии США значительно большую дальность поражения целей, чем ATACMS, что особенно важно в возможных будущих конфликтах, включая сценарии противостояния с Китаем.

Компания Lockheed Martin накануне провела первый тест оптимизированной противокорабельной версии PrSM (Increment 2), продемонстрировавшей возможность поражения движущихся целей на морских дистанциях до 350 километров. Применение баллистических ракет по кораблям и подводным лодкам в портах подтверждает новую тактику США по нейтрализации угроз с минимальным риском и максимальной точностью.

2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.