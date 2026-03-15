У села Сосновка Днепропетровской области бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" захватили украинский пункт управления БПЛА, располагавшийся в просторном и хорошо укрепленном бункере.

Вражеское укрепление досталось танкистам без боя и неповрежденным. Противник покинул позицию в большой спешке, испугавшись наступления подразделений "Центра", пишет канал "Черные ножи".

Украинские беспилотики бросили в бункере документы, из которых видно, что принадлежали они к 67-й бригаде, ноутбуки, планшет Apple, полдюжины раций, жесткие диски, множество БПЛА и несколько рабочих терминалов Starlink.

"Забирам все!" - доложил командир группы.

90-я дивизия продолжает традиции 10-го гвардейского танкового корпуса, сформированного в 1943 году из добровольцев Урала и дошедшего до Берлина. Отличительной чертой соединения были финки с черными рукоятками и ножнами, выкованные на Златоустовском инструментальном комбинате.

Как только корпус появился на фронте - произошло это на Курской дуге, - немецкая разведка заговорила об элитной Schwarzmesser Panzer-Division (танковой дивизии черных ножей). Танкисты расценили внимание фрицев как комплимент и воевали соответственно.

Корпус и входящие в него части награждена 54 орденами, получили 27 благодарностей Верховного главнокомандующего. 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза, 27 солдат и сержантов - полными кавалерами ордена Славы.