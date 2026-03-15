Израиль объявил о масштабной серии ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявил о серии ударов по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по объектам иранского режима на западе Ирана», — говорится в заявлении пресс-службы армии.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства, а также завод по производству систем противовоздушной обороны (ПВО) страны. По информации израильской армии, в исследовательском центре располагались лаборатории, в которых в том числе разрабатывались военные спутники.

До этого стало известно, что ЦАХАЛ начала атаковать столицу Ирана — Тегеран. Перед этим Израиль заявлял, что с начала военной операции против страны нанес по ее территории более семи тысяч ударов.