В районе ведения специальной военной операции на территории Украины, российские военнослужащие успешно ликвидировали украинский бомбардировщик. На обломках воздушного судна обнаружены необычные пометки.

Войска группировки «Центр» уничтожили вражеский самолет, который занимался сбросом бомб на позиции российских сил. Видеоматериалы с места падения самолета были распространены близким к военным Telegram-каналом «Работайте, братья».

В сообщении отмечается: «С помощью средств воздушного наблюдения был сбит необычный объект, приспособленный для сброса бомб».

На фюзеляже самолета были замечены загадочные надписи. Значения маркировок «туман» и «ракета» остались невыясненными. Высказывается предположение, что они могут обозначать выполненные боевые задания.