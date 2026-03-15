Массированный удар роем дронов по ВСУ сняли на видео

Бойцы 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении, использовав тактику роя дронов.

Видео в своем Telergam-канале опубликовал военкор Евгений Поддубный.

«Тактика применения дронов роем показывает свою эффективность на красноармейском направлении», — написал Поддубный.

Военкор рассказал, что российские военные задействовали одновременно сразу несколько дронов-камикадзе для срыва ротации противника: уничтожили обездвиженную технику и ликвидировали спешившийся десант.

На кадрах видно, как четыре дрона-камикадзе с разницей в несколько секунд поражают цели на одной из дорог: в ранее подбитую бронетехнику устремляются сразу три барражирующих боеприпаса.

