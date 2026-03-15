Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль

Высокопоставленный представитель "Ансар Алла" Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов под флагами США и Израиля в случае вступления в войну на стороне Ирана.

© Московский Комсомолец

Если будет принято решение о вмешательстве, то, по словам аль-Тавра, первой мерой может стать официальное «объявление военно-морской блокады против США и сионистского режима». И тогда «торговые суда и военные корабли (включая авианосцы) могут быть остановлены».

В интервью телеканалу Press TV представитель "Ансар Алла" добавил, что среди других возможных мер рассматривается «вариант закрытия Баб-эль-Мандебского пролива».

Ранее эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю отмечал, что потенциальная блокировка пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику. Блокировка, по его словам, неминуемо приведет к росту цен почти на все товары, включая, разумеется, энергоресурсы.