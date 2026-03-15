Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили самый крупный налет дронами на Москву с начала 2026 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным авторов, менее чем за 12 часов системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу.

При этом с обеда 14 марта все аэропорты столичного региона были закрыты.

Помимо того, БПЛА сбили над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, а также акваторией Черного Моря.