Жители российского региона сообщили о десятке взрывов

Около 10 взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в система ПВО «работает по украинским дронам-камикадзе».

«Местные жители рассказали, что было уже минимум две волны дронов-камикадзе за 30 минут. Жители слышали звук пролетающих БПЛА в небе, а также около 10 взрывов. В небе мелькают яркие вспышки. По словам очевидцев, российская ПВО отражает воздушную атаку. БПЛА летят на очень низкой высоте», — передает Telegram-канал.

16 марта сообщалось, что аэропорт Краснодара временно работает с ограничениями. Росавиация уточняет, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Жуковский в Московской области. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были задействованы в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.