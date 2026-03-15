Собянин: Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА на подлете к Москве

Системы ПВО столицы уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся на город. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАХ.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени 14 марта силами ПВО над российскими регионами уничтожили 280 беспилотников.

14 марта в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.