ЦРУ обвинили в секретных экспериментах по созданию биологического оружия, связанных с крупной вспышкой среди американского же населения. Биохимик заявил, что нашел доказательства того, что современная вспышка болезни Лайма в США могла быть результатом экспериментов ЦРУ по созданию биологического оружия.

Доктор Роберт Мэлоун, который помог заложить основу для технологии создания вакцины с использованием мРНК, выступил на днях с сенсационными заявлениями, проанализировав рассекреченные правительственные документы, исторические записи о программах создания биологического оружия времен холодной войны и научные исследования по клещевым заболеваниям, пишет Daily Mail.

Мэлоун рассказал об экспериментах 1960-х годов, в результате которых в Вирджинии предположительно было выпущено более 282 000 радиоактивных клещей, а также об исследованиях клещей под открытым небом в Плам-Айленде, федеральной лаборатории, расположенной недалеко от Коннектикута, где впервые была выявлена болезнь Лайма.

Эксперименты были направлены на то, чтобы проследить, как болезнетворные клещи распространяются в окружающей среде. Ученые помечали паразитов радиоактивным углеродом-14, чтобы их перемещения можно было обнаружить с помощью счетчиков Гейгера - портативных приборов, наполненных газом.

В докладе Мэлоуна утверждалось, что это исследование было частью гораздо более масштабной программы создания биологического оружия времен холодной войны, известной как "Проект 112", которая включала в себя десятки секретных испытаний, направленных на изучение того, как насекомые могут быть использованы для распространения патогенов.

Программа, утвержденная министром обороны США Робертом Макнамарой в 1962 году, включала в себя 134 запланированных испытания и включала в себя объекты, способные еженедельно выращивать миллионы инфицированных насекомых.

Согласно отчету, в том же регионе, где проводились эти эксперименты, позже произошел беспрецедентный всплеск заболеваний, переносимых клещами.

Заявления Мэлоуна последовали за призывами официальных лиц США расследовать, экспериментировали ли федеральные агентства с зараженными патогенами клещами в качестве орудий войны.

В декабре 2025 года в поправке, внесенной представителем штата Нью-Джерси Крисом Смитом, содержался призыв к пересмотру проектов военных, Национального института здравоохранения и Министерства сельского хозяйства США с 1945 по 1972 год, в которых использовались спирохеты и риккетсии - бактерии, вызывающие клещевые заболевания, пишет Daily Mail.

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший также предположил, что болезнь Лайма, возможно, возникла в результате неудачной американской программы создания биологического оружия в 1970-х годах, связанной с исследованиями на острове Плам.

Плам-Айленд - это остров площадью 840 акров у северо-восточного побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, где находится Центр по борьбе с болезнями животных Плам-Айленда, правительственная лаборатория, используемая с 1950-х годов для изучения инфекционных заболеваний животных, отмечает Daily Mail.

Однако Министерство внутренней безопасности США неоднократно заявляло, что болезнь Лайма никогда не изучалась в этом учреждении. В отчете Мэлоуна также утверждается, что ключевые исследования по второму клещевому возбудителю, возможно, были приостановлены. Он утверждал, что правительство приостановило исследования патогена, известного как "швейцарский возбудитель", который был обнаружен у пациентов с болезнью Лайма в Европе в 1970-х годах.

Мэлоун, специалист в области биологии, получивший несколько степеней в Калифорнийском университете, также обвинил правительство США в подавлении исследований по второму заболеванию под названием "швейцарский возбудитель", обнаруженному у пациентов с болезнью Лайма в Европе в 1970-х годах.

Неопубликованные работы ученого Вилли Бургдорфера, открывшего бактерию, вызывающую болезнь Лайма, показали, что патоген усложняет лечение, поскольку вызывает стойкие симптомы, которые не поддаются лечению стандартными антибиотиками.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, болезнь Лайма, вызываемая бактерией Borrelia burgdorferi, ежегодно поражает от 30 000 до 40 000 человек, но, по оценкам агентства, истинное число случаев заражения может достигать 476 000 в год. Наряду с характерной сыпью вокруг укуса, симптомы часто включают лихорадку, усталость и мышечные боли, но тяжелые и нелеченые случаи также могут привести к смертельным осложнениям, таким как проблемы с сердцем, неврологические проблемы и воспаление мозга.

Заявления Мэлоуна были основаны на его анализе архивных записей, а также на предполагаемых признаниях самого Бургдорфера, которые появились в книге журналиста Криса Ньюби "Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия", пишет Daily Mail.

Мэлоун утверждал, что заражение клещей многочисленными патогенами, включая так называемый швейцарский возбудитель, может усложнить диагностику и лечение пациентов, подвергшихся укусам клещей.

Швейцарский возбудитель, известный ученым как Rickettsia helvetica, связан с другой клещевой бактерией, называемой пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Он может вызывать гриппоподобные симптомы легкой и умеренной степени тяжести, такие как лихорадка, головная боль, мышечные боли и усталость.

Мэлоун пришел к выводу, что существует 45-процентная вероятность того, что секретные эксперименты с клещами и отсутствие упоминания о "швейцарском агенте" в оригинальной статье Бургдорфера об обнаружении болезни Лайма в 1982 году способствовали тому, что болезнь достигла уровня эпидемии в США.

"Записи Бургдорфера указывают на то, что ему “было приказано не упоминать о наличии по крайней мере одного потенциального биологического оружия” во время расследования в Лайме", - написал Мэлоун в статье на своем сайте.

Как рассказывает Daily Mail, на Кубе в рамках операции "Мангуст", проводимой под руководством ЦРУ, оперативники, по сообщениям, сбрасывали с самолетов коробки с зараженными клещами на работников сахарного тростника, чтобы подорвать экономику, хотя, как утверждалось, операция была быстро отменена из-за таких рисков, как перемена ветра. Целью этих операций во время холодной войны было создание биологического оружия на основе насекомых, направленного на выведение из строя противников коммунизма путем распространения таких болезней, как сибирская язва или лихорадка денге, без участия в реальной войне.

Эти события, как утверждается, происходили в основном с 1950-х по 1970-е годы, причем операция "Мангуст", в частности, проводилась в 1962 году, а внутренние выбросы клещей происходили в период с 1966 по 1969 год.

Как пишет Daily Mail, 282 800 клещей, выпущенных на волю в Вирджинии за эти годы, были облучены безвредным изотопом Углерод-14, что позволило ученым проследить, как далеко они могли распространиться, поскольку местные птицы переносили насекомых во время своих миграций.

Некоторые события были подтверждены с помощью рассекреченных документов, найденных в ЦРУ и национальных архивах, подтверждающих существование программ создания биологического оружия, таких как "Проект 112" и планы диверсий "Мангуст".

Однако утверждения о том, что зараженные клещи были сброшены над Кубой, в значительной степени основаны на анонимных показаниях и никогда не проверялись независимо, заключает Daily Mail.