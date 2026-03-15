Названы последствия отправки морских пехотинцев США в зону войны

Новое подразделение морской пехоты США на Ближнем Востоке может начать новую фазу войны с Ираном, комментируют американские СМИ. Прибытие подразделения в ближайшие дни даст Пентагону возможность быстро проводить рейды.

Развертывание около 2500 морских пехотинцев на Ближнем Востоке представляет собой новый этап в двухнедельной войне в Иране, пока иранские вооруженные силы наращивают свои атаки в Ормузском проливе, отмечает The New York Times.

Подразделение, официально известное как 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты, по словам двух представителей министерства обороны США, окажется в необычном положении, учитывая проблему, беспокоящую Пентагон: способность иранских военных минировать пролив, узкий водный путь, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Авиаудары США вынудили иранцев отказаться от своих более крупных военно-морских судов и использовать быстроходные катера, оснащенные минами, которые могут уклоняться от самолетов. Эти катера, скорее всего, стартуют с архипелага островов, расположенных ближе к проливу.

С прибытием в ближайшие дни 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты из Индо-Тихоокеанского региона Пентагон сможет быстро начать рейды на острова с участием морских пехотинцев, которые будут иметь материально-техническую и воздушную поддержку, заявил высокопоставленный военный чиновник в отставке, знакомый с возможностями подразделения.

Это повышает риск эскалации, констатирует The New York Times. Президент Трамп поспешил санкционировать военные операции меньшего масштаба, такие как рейд по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, которые, возможно, принесут краткосрочные выгоды, но могут обернуться катастрофой, если что-то пойдет не так.

В пятницу Трамп объявил в социальных сетях, что американские военные провели масштабную бомбардировку острова Харг, ключевого порта и центра экспорта иранской нефти. Трамп сказал, что в результате рейда “полностью уничтожены” вооруженные силы на острове, но он дал указание Пентагону не наносить ущерба его нефтяным объектам. инфраструктура, “из соображений приличия”.

Мировые цены на нефть выросли на 40 процентов с тех пор, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну с Ираном в конце прошлого месяца, напоминает The New York Times.

Хотя их численность относительно невелика по сравнению с 50 000 военнослужащих США, уже находящихся в регионе, экспедиционные подразделения морской пехоты ценятся военным командованием за то, что они могут быстро перебрасывать подразделения войск и технику на места. В Ормузском проливе морские пехотинцы также могли бы проводить операции по борьбе с беспилотниками с помощью средств постановки помех, размещенных на их кораблях, танкерах сопровождения и других торговых судах, добавил высокопоставленный военный чиновник в отставке.

Экспедиционные подразделения морской пехоты обычно развертываются на нескольких кораблях, включая короткопалубный десантный корабль-амфибию, который может нести MV-22 Ospreys, транспортные вертолеты и ударные самолеты, такие как F-35 Joint Strike Fighter. Другие суда перевозят морскую пехоту, поддерживающую их артиллерию и десантно-штурмовые машины для высадки с корабля на берег.

С учетом того, что экспедиционное подразделение на Восточном побережье поддерживает войну в Венесуэле, а 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты развертывается на Ближнем Востоке (31-е обычно базируется на Окинаве в Японии), сил быстрого реагирования для оказания помощи в операциях на Тихоокеанском театре военных действий, включая Корею и Тайвань, не будет. - сказал чиновник. Это оставляет еще одну брешь в обороне США в связи с передислокацией важнейших систем ПВО с Южной Кореи на Ближний Восток.

В прошлом экспедиционные подразделения морской пехоты, известные в просторечии как “американские силы 9-1-1”, направлялись в зоны боевых действий, эвакуировали посольства и проводили операции по борьбе с пиратством. Морские пехотинцы из 15-го экспедиционного подразделения морской пехоты были одними из первых военнослужащих обычных вооруженных сил США, прибывших на сушу во время вторжения США в Афганистан в 2001 году.