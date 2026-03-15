Румыния и Украина хотят получить от ЕС €200 млн на производство дронов

Бухарест и Киев рассчитывают получить до €200 млн в рамках европейской инициативы SAFE для организации совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве.

12 марта президент Румынии Никушор Дан заявил о заключении профильного пакта между странами. С украинской стороны подпись под документом поставил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Локализация производства беспилотных летательных аппаратов в Румынии в кратчайшие сроки будет рассматриваться сторонами как проекты первого этапа», — отмечается в тексте.

Уточняется, что именно на эти начальные инициативы планируется привлечь европейские средства. Помимо этого, соглашение предполагает развёртывание выпуска украинских систем вооружения на румынских мощностях ради общего укрепления военной промышленности.

Бухарест также пообещал оказывать поддержку при создании представительств украинских оборонных и охранных компаний в стране и продвигать долгосрочные совместные проекты.

Ранее Дан заявил, что высший совет национальной обороны Румынии разрешил США временно разместить американские военные силы на территории республики.

10 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении страной кредита на закупку вооружения по программе SAFE.