В КНДР сообщили о проведении учений с использованием РСЗО

Северокорейская армия провела учения с боевыми пусками из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как сообщило официальное агентство ЦТАК, в маневрах принял участие лидер страны Ким Чен Ын.

В ходе учений были задействованы 12 высокоточных установок калибра 600 мм, а также две артиллерийские роты. Задачи по нанесению огневых ударов отрабатывались с применением сверхточных РСЗО.

По данным ЦТАК, ракеты поразили основную цель в Японском море, которая находится на расстоянии около 364,4 км от места запуска со стопроцентной точностью.

Накануне КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Затем стало известно, что было выпущено более 10 ракет. Этот пуск стал ракет третьим с начала 2026 года.

Демонстрация артиллерийской мощи проходит на фоне активизации военных учений США и Южной Кореи, которые Пхеньян традиционно расценивает как подготовку к вторжению. РСЗО калибра 600 мм считаются одним из ключевых элементов северокорейской артиллерии, способным наносить удары по территории соседнего государства. Ким Чен Ын регулярно лично присутствует на подобных стрельбах, подчёркивая приоритетность развития ракетно-артиллерийских войск страны.