Атака украинских дронов на Москву стала самой масштабной с начала 2026 года

Силы ПВО Минобороны России 14 марта в период с 21:00 до 23:00 мск сбили на подлёте к Москве свыше 20 украинских дронов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

За прошедший день российские военные обороняли воздушное пространство Москвы несколько раз. Всего за сутки было сбито 65 дронов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

На фоне атак в Москве вводились временные ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский. Впоследствии Росавиация сообщила об их отмене.

До этого наиболее массированная атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 11 марта 2025 года. Тогда на подлёте к столице сбили более 90 дронов. В Подмосковье погибли три человека.

