Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz

Пентагон продлил на десять месяцев срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz.

«Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью $95,7 млн... для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68», — говорится в документах Пентагона, которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что ВМС США выведут из эксплуатации 50-летний авианосец в марте 2027 года.

