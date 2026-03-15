Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на десять месяцев

Пентагон продлил на десять месяцев срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz.

Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz
«Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью $95,7 млн... для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68», — говорится в документах Пентагона, которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что ВМС США выведут из эксплуатации 50-летний авианосец в марте 2027 года.

Ранее на авианосце ВМС США Gerald R. Ford произошёл пожар, пострадали два человека.